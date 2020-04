Capanno agricolo in fiamme a Sacile

Intorno alle 21.30, i Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti, in seguito a numerose chiamate, per l'incendio generalizzato di un capanno agricolo in legno di circa 70 metri quadri a Sacile.

Mentre la sala operativa verificava che non fossero presenti bombole di Gpl o altri pericoli, due squadre dalla sede centrale di via Interna si dirigevano sul luogo di intervento.

I pompieri hanno in breve messo sotto controllo il rogo ed eseguito il minuto spegnimento. Poi sono intervenuti i Carabinieri di Sacile e il Nucleo investigativo antincendi del Comando dei Vigili del Fuoco per indagare sulle cause del rogo.