Capanno in fiamme a Chions

Continua l'attività dei Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone e Distaccamenti del Friuli Occidentale, con il supporto di tanti colleghi giunti da fuori regione, sei sicurezza di coperture di abitazioni e di attività produttive rimaste danneggiate dalla tromba d'aria di lunedì sera.

Oggi il Distaccamento dei pompieri di San Vito al Tagliamento è intervenuto anche a Chions, in via Sant'Ermacora, per un principio di incendio che ha riguardato un capanno agricolo.