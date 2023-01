Capannone in fiamme a Coseano

Dalle 22.30 circa di ieri sera, i Vigili del fuoco del comando di Udine sono stati impegnati con la squadra e l'autobotte della sede centrale e la squadra del distaccamento di San Daniele per l'incendio di alcune rotoballe, depositate all'interno di una tensostruttura a Coseano.

Le fiamme sono state prontamente domate; poi i pompieri si sono fatti carico della bonifica e della messa in sicurezza del materiale incendiato e della struttura. L'incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha coinvolto persone.