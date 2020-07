Capannone in fiamme a Zoppola, una persona ustionata

Un vasto incendio è scoppiato questa mattina, di venerdì 3 luglio 2020, poco dopo le 10.30, in un capannone che sorge lungo la statale 13 Pontebbana, a Zoppola, poco prima dell'abitato di Casarsa della Delizia, in prossimità del distributore di benzina.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri della Stazione di Fiume Veneto, intervenuti per tutti gli accertamenti, l'incendio si è sviluppato all'interno dell'impianto, utilizzato per lo smaltimento (anche di vetture).

All'interno c'erano un'auto, numerosi pneumatici e altro materiale da demolizione, finito in cenere. Un operaio che ha cercato di spegnere autonomamente l'incendio è rimasto ustionato alle braccia, con ustioni di secondo grado, dopo essere stato colpito da un pezzo di manufatto della copertura incandescente; è stato soccorso dal personale medico inviato sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova ed è stato trasportato all'ospedale di Pordenone.

Per domare il rogo sono intervenuti la prima partenza del Comando Centrale dei Vigili del Fuoco di Pordenone, con autobotte e autoscala. A supporto i colleghi del Distaccamento di San Vito al Tagliamento. L'area è stata messa in sicurezza intorno alle 13. I danni sono ingenti e lo stabile è inagibile.