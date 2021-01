Ladri di attrezzature boschive nelle Valli del Natisone. Sono entrati in azione nei giorni scorsi a San Leonardo, nella zona produttiva di Cemur, dove è stato rubato un macchinario che si utilizza per ridurre i tronchi d'albero in pezzi, per ottenere legna da ardere, del valore di circa 1.500 - 2.000 euro.

Si trovava all'interno di una capannone di proprietà di un cittadino del posto che si è rivolto ai Carabinieri della Stazione di San Leonardo per denunciare l'accaduto.