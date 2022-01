Capodanno in piazza a Udine per i no vax

Anche la 'Udine ribelle' ha festeggiato l'arrivo del nuovo anno in piazza Libertà. Tra le centinaia di cittadini accorsi nel centro storico del capoluogo friulano per ammirare lo spettacolo pirotecnico sparato dal colle del castello, c'erano infatti decine di attivisti contrari alle misure anti Covid, praticamente tutti sprovvisti di mascherina. Come avvenuto durante i mesi in cui era consentito, il gruppo si è posizionato ai piedi della Loggia del Lionello, mescolandosi, di minuto in minuto, con le persone che accorrevano sul terrapieno per osservare più da vicino i fuochi d'artificio che sarebbero stati esplosi pochi minuti dopo, ieri purtroppo nascosti da una fitta coltre di nebbia.



Con l'avvicinarsi della mezzanotte gli assembramenti sono diventati inevitabili e il gruppo udinese 'Fuochi della resistenza' ha preso il possesso della piazza cantando i soliti cori inneggianti la libertà di movimento e di pensiero.



“Ci siamo ripresi la piazza, quella che il sindaco ci voleva proibire”, ha spiegato l'autore del video che vi proponiamo in alto. “Continuiamo la nostra resistenza contro l'infame dittatura di Draghi”, ha poi proseguito.



Poi, allo scoccare della mezzanotte, baci e abbracci, come se nulla fosse, tra gli sguardi increduli dei richiedenti asilo, accorsi anche loro in centro per ammirare i fuochi e festeggiare l'arrivo del 2022 con la comunità.



Sul posto erano presenti le forze dell'ordine. Non è escluso che nelle prossime ore si procederà con l'identificazione dei presenti utilizzando il sistema di video sorveglianza presente ai piedi di Palazzo D'Aronco.