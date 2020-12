Capodanno in rosso (e speriamo porti bene!)

L'Italia cambia di nuovo colore. Dopo tre giornate in 'arancione', da oggi scatta nuovamente la zona rossa, che ci accompagnerà fino al 6 gennaio, con la breve parentesi di 24 ore di lunedì 4.

Nell'ultimo giorno del 2020, anno che nessuno dimenticherà ma che tutti non vedono l'ora di lasciarsi alle spalle, speriamo che il rosso... porti bene!

Cosa si potrà fare? Restano abbassate, per rialzarsi solo il 7 gennaio, le serrande dei locali, che potranno sempre lavorare per asporto, mentre da oggi chiudono anche i centri commerciali, i negozi che vendono beni 'non essenziali' e i saloni di estetica che potranno eventualmente riaprire il 4 gennaio o decidere di ripartire direttamente giovedì 7, quando scatteranno ufficialmente anche i saldi invernali.

Possono restare aperti supermercati, alimentari, farmacie, edicole, tabacchi, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Anche le chiese e i luoghi di culto si potranno frequentare, tenendo sempre conto del coprifuoco, che rimane in vigore ogni notte dalle 22 alle 5, con l'eccezione dell'1 gennaio, quando è previsto un coprifuoco 'rinforzato' fino alle 7 del mattino.

Si potrà uscire solo per lavoro ed emergenza, per fare la spesa, fare sport vicino casa o andare a messa, senza uscire dal proprio comune. Ma c'è un'eccezione: una volta al giorno si potrà andare a fare visita ad amici o parenti, ma bisogna essere al massimo in due, più eventuali Under 14 o persone non autosufficienti. Questo significa che saranno consentiti pranzi (o cene con rientro entro il coprifuoco) a casa di un altro nucleo familiare anche al di fuori del proprio comune, ma sempre entro i confini regionali.

Controlli. L'attenzione delle forze dell'ordine si concentrerà ancora sugli spostamenti. Fin qui, le 'tragressioni' individuate sono state molto poche segno che la maggior parte delle persone ha agito con responsabilità e buon senso. E' importante avere sempre con sè l'autocertificazione (scaricala qui), ricordando che va compilata in modo completo e con informazioni verificabili e veritiere. Oltre alla multa per spostamento non giustificato, infatti, si può rischiare anche una denuncia penale per falsa attestazione.

Nel caso di dubbi, è possibile consultare la lista delle Faq, le principali domande e risposte sul 'decreto Natale'.