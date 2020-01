Caporalato e frodi fiscali, oltre 300 lavoratori irregolari

Nuovi sviluppi per le indagini, avviate da oltre un anno dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Pordenone, che vedono coinvolta una cooperativa che fa parte di un noto gruppo operante in diverse province del Triveneto in servizi di facchinaggio, movimentazione merci e servizi ecologici.

Nella prima fase delle indagini era stato appurato come la Coop, per sottrarsi agli obblighi fiscali, annotava sistematicamente in contabilità costi fittizi originati da fatture per operazioni inesistenti emesse da altre cooperative – con sede a Padova, La Spezia, Bari e Pordenone - tutti creati con finalità prevalentemente fraudolente (avendo strutture precarie e limitate nel tempo, sedi di comodo e risultando inadempienti agli obblighi dichiarativi).

Questi costi fittizi, per complessivi 5.400.000 euro, permettevano di ‘abbattere’ il reddito, generando in capo alla cooperativa ‘finti’ crediti Iva che venivano utilizzati per ‘compensare’ debiti tributari e contributivi relativi al personale dipendente. Oggetto di attenzione da parte degli investigatori era stata anche la peculiare organizzazione aziendale della cooperativa, costituita da un asset produttivo identificabile nella manodopera fornita da centinaia di lavoratori che, peraltro, avevano organizzato azioni dimostrative e mediatiche per segnalare situazioni di sfruttamento e di mancata sicurezza sui luoghi di lavoro. La coop, infatti, sottopagava i propri dipendenti.

Anche gli stipendi del personale erano oggetto di evasione contributiva e fiscale, facendone computare una parte a indennità per trasferte, risultate, come dichiarato dagli stessi lavoratori, in parte o del tutto inesistenti. Sono stati in merito accertati contributi e ritenute non versate per 625.000 euro.

Il primo troncone di indagini si era concluso con l’emissione, da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, su richiesta della locale Procura della Repubblica, di un provvedimento di sequestro preventivo per un importo di 4.050.000 euro (pari alle imposte evase), eseguito su disponibilità liquide, unità immobiliari e beni mobili di valore.

Gli ulteriori approfondimenti investigativi, condotti dalle Fiamme gialle pordenonesi, sotto la guida della Procura di Pordenone, hanno portato il Gip a comminare due misure cautelari interdittive del divieto di esercitare attività professionali e imprenditoriali nei confronti dell’amministratore di diritto e ‘de facto’ della cooperativa. E’ stato loro imposto il divieto di esercitare attività come componenti di Cda, amministratori unici o componenti del Collegio Sindacale.

Inoltre, sotto il profilo giuslavoristico, le indagini hanno permesso di accertare come la cooperativa, esistente più da un punto di vista formale che aziendale, fosse un mero “contenitore di manovalanza” che veniva allocata “appaltandola” ad altre società, aspetto, questo, che configura il reato di somministrazione abusiva di manodopera (cosiddetto caporalato semplice) per la quale nel 2018 sono state ripristinate sanzioni di carattere penale.

Sono 311 i lavoratori irregolarmente utilizzati in tutto il Triveneto (nel periodo dal 2014 al 2016) con siffatte, illecite, modalità, per le quali sono state contestate violazioni per complessivi 4.050.000 euro.

Infine, è stato sottoposto ad accertamenti anche il commercialista, tenutario delle scritture contabili di tre cooperative (utilizzate per emettere fatture fittizie), che in precedenza aveva denunciato il furto dell’intera contabilità delle stesse, che era invece custodita all’interno della sua auto.

Al professionista è stato contestato l’omesso adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sulla prevenzione del riciclaggio e specificatamente quelli di segnalazione delle operazioni cosiddette sospette da inoltrare obbligatoriamente, in base a profili soggettivi e oggettivi previsti dal legislatore e fatti propri anche dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Nei confronti dello stesso è stata contestata l’omessa segnalazione di 46 operazioni economiche, per un valore complessivo pari a 4.037.917,46. L’omessa segnalazione di operazioni sospette, quando la stessa è ripetuta o plurima, è sanzionata per un importo da 30.000 a 300.000 euro.