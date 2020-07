Cappa a fuoco in un appartamento di via San Domenico a Udine

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine questa mattina di sabato 4 luglio 2020, a Udine, in via San Domenico, per un incendio divampato al secondo piano di una palazzina.

Per cause in corso di accertamento, probabilmente per il malfunzionamento di una cappa di aspirazione installata nei locali della cucina, si è sviluppato un principio di incendio all'interno di un alloggio residenziale.

Il fumo prodotto dalla combustione ha invaso tutte le stanze. L'abitante dell'appartamento, una donna, è riuscita a mettersi in salvo e a chiamare aiuto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di via Interna e il personale medico, per precauzione, eventualmente per soccorrere la donna nel caso avesse respirato fumi da combustione.