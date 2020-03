Cappotta con l'auto nel canale, grave un giovane

Incidente stradale questa mattina intorno alle 6, lungo la provinciale 7, alla progressiva chilometrica 5, in direzione di Flambro di Talmassons, nel territorio del comune di Rivignano Teor. Il giovane conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato in un fossato, a lato della carreggiata. È stato soccorso dell'equipe sanitaria di un'ambulanza proveniente dall'ospedale di Latisana.

Sul posto sono intervenuti, per la messa in sicurezza del veicolo e a fattivo supporto del personale medico, i Vigili del Fuoco volontari di Codroipo. Per tutti i rilievi e gli accertamenti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latisana.

La persona viaggiava da sola; ha riportato alcune fratture. Non sarebbe in pericolo di vita.