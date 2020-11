Caprioli sulla carreggiata, tre incidenti nella notte

Numerosi gli incidenti accaduti questa notte sulle strade del Friuli Venezia Giulia, in particolare in provincia di Udine, tutti causati da attraversamenti improvvisi della sede stradale da parte di animali selvatici.

Uno si è verificato a Remanzacco, intorno alle 5.30, causato da un capriolo. La conducente di una vettura se l'è trovato davanti e non è riuscita a evitarlo; per fortuna è rimasta illesa. È accaduto lungo il tratto che da Pradamano porta a Remanzacco. Sul posto il personale del recupero fauna.

Un secondo incidente a Malborghetto Valbruna, lungo la statale 13 Pontebbana, poco dopo le 4. Anche in questo caso il conducente di un veicolo, un furgone, si è trovato improvvisamente sulla strada un capriolo. Notevoli i danni al veicolo ma illeso, fortunatamente, l'automobilista e le persone che viaggiavano con lui. È successo in località Santa Caterina. La carcassa dell'animale selvatico è stata recuperata, pure in questo caso, dal servizio regionale dedicato.

Un terzo incidente, sempre nella notte, a San Giovanni di Duino, lungo la viabilità all'incrocio con il Vallone. L'animale è deceduto dopo l'impatto, trovato a bordo strada. Il conducente della macchina che lo ha investito non è rimasto ferito.