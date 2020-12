Capriolo investito a San Giorgio di Nogaro

Capriolo investito mortalmente ieri sera nel pieno centro di San Giorgio di Nogaro. Il sinistro si è verificato intorno alle 20.30, in via Roma, all'altezza del bar-albergo Alla Posta quando l’animale, forse smarrito e alla ricerca di cibo, si è addentrato pericolosamente fra le vie del centro urbano. Non del tutto chiara la dinamica dei fatti, ma, da quanto si è appreso, l'ungulato dev'essere sbucato all'improvviso in mezzo alla carreggiata, rendendo inevitabile l'impatto, poi risultato fatale.

Alcuni cittadini hanno avvisato immediatamente il Centro Recupero Fauna che in tarda nottata ha provveduto a recuperare la carcassa del povero animale. Sul posto anche i militari della Guardia di Finanza. Le immagini, pubblicate da alcuni residenti sul gruppo Facebook 'Sei di San Giorgio di Nogaro se...", hanno choccato diversi utenti che hanno anche espresso perplessità e dubbi sul 'misterioso incidente', visto che nessuna auto si è fermata dopo l'impatto e la via non è a grande scorrimento.