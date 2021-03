Capriva, scoperta una maxi discarica abusiva

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio del territorio, i militari del Nucleo Operativo Ecologico di Udine hanno eseguito approfonditi controlli all’interno di un’azienda di Capriva del Friuli, impegnata nel settore delle escavazioni, demolizioni edili e silvicoltura.

Le verifiche del Noe di Udine hanno permesso di appurare come la ditta avesse stoccato, su un’area di circa seimila metri quadri, senza una parte della recinzione, un quantitativo di circa 9000 metri cubi di rifiuti pericolosi e non depositati tanto sulla pavimentazione aziendale quanto sulla nuda terra.

I rifiuti derivano in massima parte dall’attività di demolizione, come dimostrato dalla presenza di un cumulo di circa 8000 metri cubi di macerie, e in parte minore dal legno o da imballaggi misti di carta e plastica. Oltre a questi, i militari dell’Arma hanno rinvenuto anche la presenza di oli esausti, apparecchiature elettroniche dismesse (R.A.E.E.) e persino un’auto demolita.

A completamento di un quadro già di per sé preoccupante, si è aggiunto poi il risultato degli ulteriori accertamenti condotti dai Carabinieri per la Tutela Ambientale dal punto di vista documentale. Ciò ha permesso ai militari di acclarare che l’azienda era priva di qualsiasi autorizzazione di carattere ambientale alla gestione di rifiuti, determinando in tal modo l’esistenza di una vera e propria discarica abusiva.

I militari hanno posto sotto sequestro l’intero compendio aziendale, compresi i rifiuti stoccati abusivamente e i sei mezzi d’opera utilizzati per la loro movimentazione.

Alla luce delle risultanze investigative emerse nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Gorizia il titolare dell’azienda, che sarà anche chiamato al corretto smaltimento dei rifiuti, al ripristino dello stato dei luoghi e alla regolarizzazione dal punto di vista autorizzatorio.

L’intera attività è stata relazionata alla Procura che ha assunto il coordinamento delle indagini.