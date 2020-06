Capriva, vasto incendio nel silo della fabbrica

Un vasto incendio è divampato nella notte, intorno alle 2.40, a Capriva del Friuli, in via Prat Grant. Le fiamme si sono levate in una fabbrica dismessa. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia, con una squadra, l'autoscala, un'autobotte e il supporto del funzionario di guardia, proveniente dal comando di Trieste.

Il rogo, le cui cause sono ancora da accertare, si sarebbe sviluppato in un silo dove era ancora presente pellet, materiale prodotto dallo stabilimento quando era in attività. Questa mattina i pompieri goriziani, con il supporto del personale e mezzi del movimento terra proveniente ti dal comando provinciale Vigili del fuoco di Udine, stanno ancora operando per lo smassamento del materiale interessato dall'incendio e la messa in sicurezza dell'area. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto.