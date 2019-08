Cara-Cpr di Gradisca, 14 le ditte in gara

Doppio bando europeo per l’affidamento dei servizi interni alla struttura di accoglienza di Gradisca che comprende il Cpr e il Cara. A parteciparvi sono 14 imprese e cooperative sociali che hanno dimostrato interessamento alla gestione. Il centro è diventato appetibile a numerose realtà soprattutto per la sua particolarità: nel Nord Italia, infatti, è l’unico a contenere entrambe le realtà, ovvero il Centro di accoglienza richiedenti asilo (200 posti) e il Centro permanenza rimpatrio (150 posti).

La procedura per l’affidamento si sta muovendo, come conferma il viceprefetto vicario, Antonino Gulletta: “La commissione di gara si trova nella fase di apertura delle buste con le offerte pervenute. Entro la prima decade di agosto potrebbe essere stilata la graduatoria dando così il via alla procedura di affidamento”. Tra le varie offerte pervenute anche una che è rimasta fuori, ovvero la cooperativa sociale La Mano di Francesco di Agrigento.

Per l’apertura del Cpr, però, mancano ancora alcune fasi, ovvero il rafforzamento dei dispositivi di sicurezza, che rimane ad opera di forze dell’ordine e militari anche se solo come sorveglianza esterna e, nel caso di bisogno, con il servizio di ordine pubblico.

I sindacati di Polizia avevano già auspicato un aumento di forze, almeno di cinquanta uomini. L’affidamento, infine, durerà fino al 31 maggio 2020 e sarà prorogabile in caso di persistenti esigenze per un ulteriore anno.