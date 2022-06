Cara di Gradisca, assolta con formula piena l'ex vice-prefetto

La caduta dell’accusa di falso per prescrizione le stava stretta. Così ha impugnato la decisione ed è stata assolta con formula piena dalla Corte d’Appello di Trieste con la motivazione ‘perché il fatto non sussiste’.

Protagonista della vicenda è Gloria Allegretto, ex vice-prefetto di Gorizia, accusata dalla Procura del capoluogo isontino nel quadro di un’ipotetica truffa messa in atto tra il 2008 e il 2011 nella gestione del Cara di Gradisca d’Isonzo.

L’ipotesi era che la Connecting People, gestore della struttura, avesse sovrafatturato alcune prestazioni. Le rendicontazioni erano state vagliate dalla Prefettura del Friuli orientale e da qui era nata l’accusa di falso. La posizione di Allegretto, difesa dall’avvocato Giuseppe Campeis, era stata stralciata per prescrizione, ma in primo grado per tutti gli altri soggetti coinvolti era giunta l’assoluzione con formula piena. Ora è arrivata anche per l’ex viceprefetto di Gorizia.