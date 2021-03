Carabiniere di 46 anni muore per emorragia cerebrale

E' morto oggi in terapia intensiva, Emanuele Calligaris, Maresciallo Maggiore dei Carabinieri di 46 anni, in servizio al Comando Legione Friuli Venezia Giulia di Udine. Aveva iniziato a sentirsi male qualche giorno fa. Entrato la scorsa notte in urgenza per compromissione dello stato neurologico, la Tac cerebrale aveva riscontrato un'estesissima emorragia cerebrale.

Era, quindi, stato ricoverato in terapia intensiva, intubato e sottoposto a trattamento intensivo. Ciò nonostante, sono rapidamente comparsi i segni di morte cerebrale per cui è stata avviata la commissione per l’accertamento, che si è conclusa oggi alle 18.45, decretandone il decesso.

"L’emorragia cerebrale è purtroppo un evento abbastanza frequente nei pazienti che vengono ricoverati in terapia intensiva", spiega in una nota l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. "Anche in questi giorni ci sono stati altri decessi di pazienti affetti dalla medesima patologia".

"Il paziente era stato vaccinato il 4 marzo con il vaccino Astra Zeneca. Sulla base delle informazioni in possesso dei clinici, allo stato attuale nulla si può affermare su un eventuale nesso di causalità tra i due eventi", conclude AsuFc.

Il militare viveva a Montegnacco di Cassacco con la moglie e il figlio piccolo.