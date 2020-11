Carabiniere in pensione investito dallo scuolabus

Un carabiniere in pensione di 65 anni è stato investito questa mattina in via Cormons, a Gonars, nei pressi della sua abitazione, dallo scuolabus del Comune, per cause in corso di accertamento. È scattato subito l'allarme con una chiamata al 112; la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario, l'ambulanza e i Vigili del Fuoco.

Stabilizzato, l'uomo è stato poi portato con l'autolettiga in ospedale; è sempre rimasto cosciente durante i soccorsi. Sotto choc il conducente del mezzo che è rimasto illeso. In quel momento, sul bus, non viaggiavano bambini.

È stato subito informato anche il sindaco di Gonars, Ivan Diego Boemo, che si è accertato tempestivamente delle condizioni del concittadino.