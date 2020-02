Lutto a Lignano e per l'Arma dei Carabinieri per la morte improvvisa di Manuel Damian, brigadiere in servizio nella stazione di Lignano Sabbiadoro della Compagnia di Latisana; 48 anni, è stato trovato senza vita dai familiari nella sua abitazione, deceduto per arresto cardiaco.

A nulla è vaso il tempestivo intervento del personale medico inviato sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova. Il militare dell'Arma lascia due figli minori e la moglie nel dolore, oltre a colleghi e a tanti amici.