Carabinierie si finge un cliente e arresta una escort latitante

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pordenone hanno eseguito a Trieste un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura di Pordenone, a firma del procuratore Raffaele Tito, nei confronti di una cittadina rumena di 28 anni, di professione escort.

La giovane era ricercata per una serie di furti, commessi nel 2015 ai danni di attività commerciali del Pordenonese. Da allora si era resa irreperibile sul territorio nazionale. I militari della squadra catturandi si sono messi sulle sue tracce investigando nell’ambito familiare e dei contatti noti, ma dalle indagini era risultato che la donna già nel 2016 aveva lasciato l'Italia per la Romania.

Nel tempo, i militari hanno passato al setaccio i social network delle persone a lei più vicine, riuscendo a capire che era tornata in Italia per esercitare la professione di 'accompagnatrice'. Quindi, attraverso un’analisi tecnica, un maresciallo ha localizzato in rete un annuncio erotico, nel quale la 28enne forniva come contatto di riferimento un numero di cellulare, prontamente localizzato.

Così il militare ha chiamato la ragazza per prendere un appuntamento e, fingendosi un cliente, è entrato nell’appartamento (nella zona centrale di Trieste), dove è stato accolto dall'avvenente giovane, in biancheria intima. La 28enne ha fatto appena in tempo a riferire che la prestazione sarebbe costata dai 50 ai 200 euro, quando nell'appartamento hanno fatto irruzione gli altri militari dell'Arma.

La giovane è stata arrestata e condotta in carcere a disposizione dell'Autorità giudiziaria.