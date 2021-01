Carambola all'alba, momenti di paura a Cervignano

Incidente questa mattina all'alba a Cervignano del Friuli, lungo via Monfalcone. Per cause in corso di accertamento, intorno alle 5.30, il conducente di una vettura ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi prima contro un'automobile posteggiata a bordo strada, per poi finire la sua corsa contro il muro di recinzione di una casa, che in parte è stato abbattuto.

Nonostante il violento impatto, l'automobilista e i passeggeri non sono rimasti feriti e sono usciti autonomamente dalla macchina, finita gomme all'aria. Non è stato necessario l'intervento dei sanitari.