Carambola con l'auto contro il muretto, ferita una donna

Perde il controllo della Fiat 500 e carambola tra i muretti di protezione. È successo stanotte, intorno alle 2.30, in località Sistiana. Per cause in corso di accertamento da parte della Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina, una 33enne residente nell'Isontino ha perso il controllo dell'auto, che è carambolata contro i muri di delimitazione della carreggiata, all'altezza di una curva in ingresso sulla via principale di Sistiana.

A rimanere coinvolta nell'incidente la sola conducente, che è stata stabilizzata sul posto dal personale sanitario di un'ambulanza, inviata dalla centrale Sores di Palmanova, e trasportata all'ospedale di Cattinara, a Trieste. Nell'impatto è rimasta ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente anche una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Villa Opicina per garantire la sicurezza delle operazioni di rilievo, data la posizione in curva dell'incidente.