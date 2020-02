Carambola con l'auto nel canale, donna miracolata

Perde il controllo della sua Fiat Panda e l'auto carambola nel canale. Miracolata una donna a Nimis. L'incidente è accaduto verso le 18.30 in via Tarcento. Oltre al personale medico, sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli e i Carabinieri di Tarcento.

Ad estrarla dall'abitacolo sono stati alcuni automobilisti di passaggio che sono scesi in acqua. La donna, una 73enne di Taipana, anche se quasi incolume, è stata trasportata comunque in ospedale per precauzione.