Carambola con la Fiat 600 e finisce contro un palo

Carambola con la Seicento e finisce contro un palo. È successo all'alba di oggi, intorno alle 5.30. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Duino, un 49enne di Duino Aurisina, mentre percorreva in salita l'ex provinciale 3, ad Aurisina, ha perso il controllo della sua Fiat 600, girandosi più volte su sé stesso, e finendo la sua corsa contro un palo.

Per fortuna le conseguenze non sono state gravi. L'uomo, che viaggiava da solo, è stato trasportato all'ospedale di Cattinara per accertamenti dall'ambulanza inviata sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova; non è in pericolo di vita. I rilievi dell'incidente sono eseguiti dai Carabinieri di Duino. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.