Carambola con quattro auto poco fuori Aquileia

All’inizio l’incidente è sembrato di quelli particolarmente gravi, data la carambola di quattro auto e le sette persone coinvolte nel pomeriggio di domenica 12 marzo in uno scontro accaduto lungo la regionale 352, ad Aquileia, poco fuori l'abitato.

Gli operatori della Sores che hanno ricevuto le richieste di aiuto hanno inviato subito sul posto l'elisoccorso, un'ambulanza da Grado e un'ambulanza da Cervignano del Friuli, allertando contestualmente le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco.

Due le persone rimaste lievemente ferite e per le quali è stato necessario il trasporto in codice verde all'ospedale di Palmanova e l’altra all'ospedale di Monfalcone. L'elicottero invece è rientrato senza feriti a bordo in quanto le altre cinque persone sono state controllate sul posto e non hanno avuto bisogno del ricovero.