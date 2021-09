Carambola contro un'auto e uno scooter posteggiati

Perde il controllo della sua Audi e carambola contro auto e scooter parcheggiati. È successo nella serata di ieri, intorno alle 23.30, quando per cause in corso di accertamento da parte del Radiomobile di Aurisina, un 40enne triestino ha perso il controllo della sua Audi in via Campo Romano a Opicina, nel comune di Trieste.

Violento l'impatto contro auto e uno scooter parcheggiati a bordo strada. Il conducente dell'Audi è stato trasportato in ospedale per accertamenti, non è in pericolo di vita.

Sul posto, insieme ai Carabinieri del Radiomobile, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Opicina per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.