Incidente, verso le 17.50, tra il Raccordo autostradale RA13 e l'autostrada, in direzione Trieste. Per cause da accertare, tre auto di lusso - una Lotus, una Toyota e una BMW con targa croata - sono state interessate nella carambola. Non si segnalano, fortunatamente, persone ferite.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina che hanno messo in sicurezza i mezzi e l’area dell’incidente. Sul posto il personale sanitario e la Polizia stradale per i rilievi di competenza.