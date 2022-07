Carambola fra quattro auto, traffico in tilt a Tavagnacco

Traffico in tilt, questa mattina, lungo l'ex strada provinciale 4 Tresemane, in Comune di Tavagnacco.

Per oltre un’ora, a causa di un incidente, i veicoli da e verso Udine sono dovuti transitare per le aree di sosta delle attività commerciali a fianco dell’arteria.

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 10 e ha visto coinvolti quattro veicoli. Due persone sono state trasportate in ospedale a Udine per accertamenti.

Diverse auto sono rimaste letteralmente bloccate nei parcheggi circostanti per tutta la durata dei soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia locale di Tavagnacco per i rilievi del caso.

Due automezzi dei Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza le vetture incidentate e per sgombrare la sede stradale dai rottami.