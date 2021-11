Carambola fra tre auto a Fagagna, ferita una donna

Una donna di 60 anni di Majano è rimasta ferita, questo pomeriggio, a seguito di un incidente accaduto lungo via Udine, a Fagagna. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi e la viabilità, si sono scontrate tre auto: una Lancia Ypsilon, che è andata a impattare frontalmente contro una Porsche Cayenne, e una Fiat 500 che, nell'impatto, è finita a bordo strada, rovesciata su un fianco, sul marciapiede.

Ferita la sola conducente della Lancia, trasportata poi con l'ambulanza all'ospedale dal personale medico di una autolettiga; controllato sul posto il conducente della Fiat; illeso il conducente della Porsche, una persona della zona. Disagi per il traffico e la viabilità.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Udine per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della sede stradale.