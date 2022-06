E’ di tre persone ferite il bilancio dell’incidente che si è verificato questa mattina, a Lavariano tra le vie Mortegliano e Ferriera. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, tre auto si sono scontrate e una persona è rimasta incastrata all’interno del veicolo.

Due sono state portate con l’ambulanza all’ospedale di Palmanova, l’altra, ferita in modo più serio, elitrasportata a Udine.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario del sinistro.