Carambola fra tre auto a Maniago

I Vigili del fuoco di Maniago sono intervenuti nel pomeriggio, intorno alle 16.30, per un incidente che ha visto coinvolte tre auto all'incrocio tra via Unità d'Italia e via Marco Polo, per cause al vaglio dei Carabinieri.

Una volta sul posto i pompieri hanno con prontezza supportato il personale sanitario, grazie anche alla sintonia creata nelle esercitazioni condotte assieme sulle procedure di soccorso.

In questo caso la sinergia si è concretizzata nelle operazioni per liberare dall'abitacolo una donna che lamentava forti dolori ed è stata poi assistita dai sanitari. Le altre persone coinvolte sono uscite autonomamente e non hanno subìto particolari conseguenze.