Carambola fra tre auto in A28, chiuso il tratto

I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti alle 19 per un incidente fra tre auto avvenuto lungo l'autostrada A28 nel tratto tra Azzano Decimo e Villotta, in direzione Portogruaro.

Le tre vetture sono state coinvolte con una dinamica che fortunatamente ha lasciato illesi i conducenti. Una delle tre macchine, dopo numerosi impatti, ha terminato la sua corsa capovolta in mezzo della carreggiata. Lo scenario ho imposto alle squadre di chiudere temporaneamente la circolazione autostradale, in modo che le operazioni potessero proseguire in totale sicurezza.

Vista la pericolosità dettata dalla sede autostradale, oltre ai consueti due mezzi, utilizzati per garantire il distanziamento tra gli operatori, è stato impiegato un terzo mezzo per consentire ai pompieri maggior tutela e riparo. Oltre all'ambulanza il supporto sanitario è stato caratterizzato anche dall'invio dell'elicottero sul posto. La Polizia stradale ha eseguito i rilievi del caso.