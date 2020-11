Incidente con tre vetture coinvolte nel primo pomeriggio lungo la tangenziale, in comune di Tavagnacco, all'altezza dell'uscita per Pagnacco. Per cause in corso di accertamento le tre auto si sono scontrate.

Una si è ribaltata su un fianco, un'altra è finita nel fossato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Udine per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e della sede stradale. Tanta paura per i conducenti, che per fortuna hanno riportato solo qualche lesione lieve.