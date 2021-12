Carambola fra tre auto, sette persone coinvolte

Anche due bambini sono rimasti coinvolti in un incidente accaduto poco dopo le 11, lungo la viabilità di via Udine, a Porpetto. Tre le auto che si sono scontrate, per cause al vaglio dei Carabinieri, intervenuti per accertamenti, viabilità e rilievi. Sette in tutto le persone coinvolte nello schianto.

Dopo l'allarme, lanciato con una chiamata al 112, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di due ambulanze. Nessuna persona, fortunatamente, sarebbe rimasta ferita in maniera grave.

Per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e della sede stradale sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli.