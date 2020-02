Carambola lungo la Pontebbana, coppia in ospedale

Incidente intorno alle 16 in comune di Chiusaforte. Per cause in corso di accertamento, la conducente di una vettura Fiat Uno che stava marciando in direzione Udine, lungo la statale 13 Pontebbana, poco prima della galleria, ha perso il controllo del mezzo. La donna, 76 anni, originaria di Moggio, viaggiava con il compagno, anche lui pensionato originario di Moggio Udinese, seduto al suo fianco. La vettura è andata a finire prima contro il muro laterale in cemento e poi si è capovolta. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi.

Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Chiusaforte che hanno eseguito tutti i rilievi e gli accertamenti. Lungo la statale 13 Pontebbana sono arrivati anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della vettura e della sede stradale; i pompieri hanno dato fattivo supporto al personale medico per il soccorso dei due pensionati, poi trasportati in ospedale a Tolmezzo per accertamenti e medicazioni. Le loro condizioni non destano preoccupazione.