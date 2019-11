Carambola tra auto nel posteggio, coinvolti cinque ragazzi

Carambola tra due auto a Lignano Sabbiadoro nella tarda mattinata. Per cause in corso di accertamento, le due vetture sono entrate in collisione tra la strada e un posteggio. Una delle due è finita sopra l'altra, ribaltandosi parzialmente su un fianco.

Sul posto i vigili del fuoco volontari della cittadina balneare per la messa in sicurezza dei mezzi e dello scenario dell'incidente. Sul posto anche i carabinieri e un'ambulanza. Cinque i ragazzi che sono rimasti coinvolti nell'incidente, ma nessuno con ferite particolarmente serie. Sono riusciti a uscire autonomamente dall'abitacolo. È successo in via Mentana.