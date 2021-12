Carambola tra due auto a San Dorligo della Valle

Incidente a San Dorligo della Valle, poco prima delle 14, lungo l'ex provinciale 11, all'altezza della progressiva chilometrica 3.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per rilievi e viabilità, due vetture si sono scontrate. Nell'impatto, avvenuto all'altezza di una curva, una delle due auto si è ribaltata, mentre la seconda è finita contro il muro di delimitazione del giardino di una casa.

Nonostante il violento impatto, le persone sono riuscite a uscire autonomamente dagli abitacoli. Inizialmente pareva fossero rimaste ferite in maniera grave, tanto che è stata inviata un'ambulanza a sirene spiegate insieme ai Vigili del Fuoco. Fortunatamente per i conducenti e gli occupanti solo tanta paura e qualche botta.