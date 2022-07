Scontro tra due auto, intorno alle 18, in piazza Assunzione a Santa Maria di Lestizza. Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno schianto fronto-laterale tra le due vetture. Ferite due persone, una delle quali in modo lieve.

I Vigili del Fuoco volontari di Codroipo hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e ad assistare i feriti in attesa dell'arrivo del personale sanitario. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Palazzolo dello Stella.