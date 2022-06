Carambola tra due auto, un ferito

Incidente ieri sera, poco prima delle 22, a Roveredo in Piano. Due auto, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrate all'incrocio tra via Pionieri dell'aria e via Ungaresca.

Sul posto i sanitari, con due ambulanze, e i Vigili del Fuoco di Pordenone, assieme ai colleghi della base Usaf di Aviano, che hanno prestato soccorso ai cinque occupanti dei mezzi coinvolti nel sinistro, uno dei quali ha riportato ferite lievi ed è stato trasferito all'ospedale di Pordenone per le cure del caso.

Le operazioni sono proseguite fino alle 23.30 circa con la messa in sicurezza di veicoli e dello scenario.