Carambola tra quattro vetture a Tavagnacco

Violento scontro tra quattro vetture in via Palladio a Tavagnacco, fuori dalla carrozzeria Tarondo, a circa 50 metri dalla rotonda che porta alla sede della Hypo Bank. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per rilievi e viabilità, e che hanno chiuso la strada per permettere le operazioni di soccorso, si sono scontrate quattro automobili.

Diverse le persone che sono rimaste ferite, per fortuna in maniera non grave.

Sul posto due ambulanze e i Vigili del Fuoco del Comando di Udine per la messa in sicurezza dei veicoli, alcuni dei quali sono finiti fuori strada, contro gli alberi, nel fossato, o di traverso lungo la carreggiata.