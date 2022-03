Carburanti, ad aprile torna il maxi-sconto regionale

La Giunta regionale attiverà da aprile un nuovo maxi-sconto regionale sul prezzo dei carburanti. Lo ha reso noto il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, in un’intervista a Telefriuli, andata in onda nell’edizione delle 19 del telegiornale.

“Noi – ha detto Fedriga - approveremo nella Giunta di venerdì la delibera per attivare lo sconto massimo che possiamo mettere in campo, che partirà da aprile. Quindi in Friuli Venezia Giulia, ci sarà la sommatoria del decreto nazionale e delle scelte regionali”.

Per quanto riguarda la differenza fra le varie fasce, Fedriga ha affermato che “ovviamente saranno a scalare, come prevede la norma. Dopo il passaggio in Giunta, andrà nelle commissioni consiliari e quindi diventerà operativa”.

In riferimento alla durata del maxi-sconto, Fedriga ha spiegato: “Noi operiamo, come abbiamo fatto lo scorso anno, di mese in mese: rispetto alle esigenze lo terremo in piedi. E' una misura estremamente onerosa quindi, se c'è necessità, lo facciamo perchè sostiene un sistema economico importante. Se la situazione dovesse migliorare, come mi auguro, con un ritorno a un mercato 'normale' anche per il prezzo della benzina e del gasolio, ovviamente faremo delle scelte conseguenti”.

Rispondendo alla domanda relativa al peso sul bilancio, Fedriga ha spiegato che “dipende per quanti mesi lo porteremo avanti. Calcoliamo un aumento importante, che sfiora i 20 milioni di euro, se dovessimo andare avanti per tutto l'anno. Speriamo, però, che il mercato torni a essere stabile e non con questi livelli che oggettivamente sono insopportabili".