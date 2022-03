Carburanti, in Slovenia scatta il 'tetto ai prezzi'

"Le code chilometriche di cittadini italiani che vanno in Slovenia per fare il pieno sono l’immagine di una situazione non più sostenibile. Il divario di prezzi dei carburanti tra i due Paesi è storicamente consistente, e ancor di più lo è oggi, con la decisione del Governo di Lubiana di porre un tetto massimo", denuncia Sandra Savino, deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg.

"All’ultima rilevazione ufficiale, risalente alla settimana scorsa, il divario era di circa 50 centesimi al litro, cioè venti euro di risparmio per un pieno. Con la decisione di oggi aumenterà ancora di più, mettendo in ginocchio i gestori delle aree di servizio del Fvg e causando un danno alle casse dello Stato in termini di minor gettito Iva. Per questa ragione il Governo italiano deve prendere atto dell’eccezionalità della situazione in regione e assumere provvedimenti ulteriori. Bene lo sconto di 15 centesimi a livello nazionale, ma qui serve ben altro per fermare il turismo del pieno”, continua Savino, ricordando che da assessore regionale alle finanze varò un contributo “benzina” per i residenti in Regione.

“Poco più di un anno fa la Corte di Giustizia ha respinto il ricorso della Commissione europea sullo sconto carburante. Sulla base di quella sentenza è irrimandabile un intervento che rinnovi e potenzi lo sconto, nel rispetto delle direttive europee. E a proposito di direttive europee, presenterò a breve un’interrogazione per chiedere al governo di adottare la medesima misura varata dal governo sloveno. Se risponderà negativamente perché il tetto sarebbe in contrasto con la legislazione europea allora avremo la riprova che c’è chi si sente parte dell’Unione europea solo quando si tratta di avere benefici, infischiandosi dei doveri”.