Carburanti, la Regione conferma il super sconto

Il super sconto carburanti è stato prorogato fino al 28 febbraio. Lo ha stabilito la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Difesa dell'ambiente, all'energia e allo sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, prolungando di un ulteriore mese il periodo di prova per le agevolazioni attualmente concesse ai residenti nel Friuli Venezia Giulia sull'acquisto dei carburanti per autotrazione.

"Con questa proroga - ha spiegato l'assessore - arriveremo al sesto mese di sperimentazione del super sconto che abbiamo deciso di introdurre in forza della grave crisi economica e sociale che da tempo interessa anche il contesto regionale e che ha determinato una notevole contrazione del potere d'acquisto delle famiglie del Friuli Venezia Giulia, alle quali la Regione ha sempre inteso portare sostegno con agevolazioni nei più diversi settori".

"Va rilevato però - ha aggiunto Scoccimarro - che il Governo non ha ancora risposto all'appello della Regione su un contributo al Friuli Venezia Giulia che consenta di mantenere questo maggiore sconto a beneficio in particolare delle casse dello Stato".

Ai residenti nei Comuni che si trovano nella Zona 1, viene pertanto applicata un'ulteriore agevolazione, prorogata fino al 28 febbraio, di 7 centesimi al litro per la benzina e di 4 centesimi al litro per il gasolio che si aggiungono al contributo base di 12 centesimi al litro per la benzina e di 8 centesimi al litro per il gasolio, oltre alla riduzione stabilita in precedenza di 10 centesimi al litro per la benzina e di 8 centesimi al litro per il gasolio.

Nella Zona 1, pertanto, il contributo totale sul prezzo di acquisto è confermato in 29 centesimi al litro per la benzina e 20 centesimi al litro per il gasolio.

"Nella Zona 2, che raggruppa i Comuni nei quali viene applicato esclusivamente lo sconto base - ha concluso Scoccimarro -, il contributo sulla benzina è confermato in 14 centesimi al litro, mentre quello sul gasolio in 9 centesimi al litro".

Va ricordato inoltre che per tutte le auto ibride la legge regionale prevede un ulteriore sconto di 5 centesimi al litro.

"Plaudo alla volontà dell'amministrazione regionale di proseguire con il super sconto carburanti fino al 28 febbraio. Si tratta di un'importante misura sia per i cittadini che si trovano in situazione di difficoltà economica a causa della pandemia, sia per i gestori delle aree di servizio che vedono i volumi di vendita tornare a quelli antecedenti alla dismissione della Zona Franca".

La considerazione arriva, in una nota, dal consigliere regionale della Lega, Diego Bernardis, che commenta positivamente la volontà del governatore Massimiliano Fedriga e dell'esponente della sua Giunta, Fabio Scoccimarro, di prorogare il super sconto sui carburanti almeno fino al 28 febbraio 2021, e cita alcuni dati di vendita di carburanti afferenti alla città di Gorizia.

"Si pensi - fa notare Bernardis - che sul territorio comunale di Gorizia nel 2019 sono stati venduti 4.771.442 di litri di carburanti, nel 2020 invece, a causa dei confini chiusi con la Slovenia per la pandemia e grazie al super sconto regionale, i litri venduti sono aumentati a 6.404.714 nonostante il lockdown e le pesantissime limitazioni agli spostamenti".

"Il dato - prosegue l'esponente del Carroccio - diventa ancor più eloquente se prendiamo a riferimento il solo mese di dicembre, visto che da 390.991 litri venduti del 2019, nel 2020 c'è stato un incremento pari al +143,9%, con 953.638 litri venduti".

"Condivido e rilancio l'appello fatto dall'assessore regionale all'Energia, Fabio Scoccimarro - aggiunge Bernardis - poiché è urgente che il Governo nazionale inizi a fare la sua parte e compartecipi agli sconti sui carburanti. Quando la Regione non potrà più sostenere da sola la misura degli sconti, se contestualmente i confini dovessero riaprire, ci troveremo dinanzi a un'ulteriore profondissima e pericolosa crisi per il settore dei rifornimenti".

"Per il Friuli Venezia Giulia - prosegue il consigliere - la tematica del pieno oltreconfine è di prioritaria importanza, visto che annualmente sulla nostra fascia confinaria si perdono centinaia di milioni di euro in Iva e tasse che si riversano copiose al di là del confine e che, invece, se restassero in Italia, potrebbero servire a garantire servizi essenziali per i nostri cittadini, fra cui la Sanità regionale".

"Occorre al più presto armonizzare l'economia di confine - conclude Bernardis - prevedendo un'area cuscinetto che possa limitare la desertificazione economica che interessa i nostri territori più svantaggiati, che pagano la concorrenza degli Stati confinanti dove la fiscalità, la burocrazia e le tariffe sono decisamente più leggere rispetto a quanto devono sopportare le attività italiane".