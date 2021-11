Carenze igieniche, chiuso un negozio di alimentari a Monfalcone

In seguito a una segnalazione, gli agenti del Comando di Polizia locale di Monfalcone, assieme al Dipartimento di prevenzione Sc Igiene degli alimenti di origine animale dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano-isontina, sono intervenuti per un controllo in un’attività di alimentari nel centro cittadino.

Nell’attività, gestita da una cittadina extracomunitaria, sono state riscontrate carenze sanitarie e sporcizia diffusa, per cui si è provveduto al fermo ufficiale di diversi sacchetti contenenti carne bovina. Multa da mille euro, oltre alla sospensione del reparto macelleria fino al ripristino dei requisiti di igiene.

Il personale ha poi accertato che alcuni tagli di carne risultavano riposti all’interno di sacchi non idonei a contenere gli alimenti; non risultavano presenti prodotti per detergere e disinfettare gli strumenti da lavoro; non c’era l’acqua calda per le operazioni di pulizia, e alcuni prodotti pre-imballati non riportavano le indicazioni di etichetta in lingua italiana.

“Ringrazio la nostra Polizia locale chiamata ancora una volta a intervenire a tutela della concorrenza leale fra imprese e della salute dei cittadini”, ha commentato il Sindaco Anna Maria Cisint che ringrazia i cittadini e invita a continuare a collaborare attraverso le segnalazioni al Comando.