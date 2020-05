Carenze igieniche, sanzionato un locale della Carnia

Continuano i controlli dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Salute di Udine sul territorio del Friuli Venezia Giulia. In questo periodo i militari del Capitano Fabio Gentilini sono impegnati nel monitoraggio delle case di riposo, con acquisizione di documenti e acquisizione di testimonianze.

Prosegue anche l'attività di controllo su trattorie e attività che propongono il take-away. Nell'ambito di questi specifici monitoraggi, è emersa un'irregolarità in un locale della Carnia. Durante un'attenta ispezione, eseguita nei magazzini, sono stati trovati 300 chili di alimenti conservati in luogo non idoneo. Si tratta di cibo fresco ma anche di alimenti in scatola.

Sono scattate, quindi, due sanzioni amministrative, per carenza di igiene, per un totale di 2.000 euro a carico del responsabile. Sarà adesso l'Azienda Sanitaria, che collabora con il Nas, a decidere se sequestrare gli alimenti e destinarli alla distruzione.