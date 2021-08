Caricano in auto uno straniero irregolare, denunciati

Tre denunciati e 535 persone e relativi bagagli al seguito controllate in 19 scali ferroviari da oltre 60 operatori della Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia con l’ausilio, a Trieste, delle unità cinofile messe a disposizione dalla Guardia di Finanza del capoluogo giuliano.

Questi i risultati complessivi della ottava operazione Stazione Sicure del 2021, disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria per migliorare la prevenzione dei crimini e il controllo della legalità in ambito ferroviario.

In particolare, a Trieste sono stati denunciati tre cittadini pakistani, uno per ingresso e soggiorno illegale in Italia e due per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I poliziotti, durante i controlli, hanno fermato un veicolo, nei pressi della stazione, con due stranieri a bordo, sul quale stava salendo un terzo uomo, che dai successivi accertamenti è risultato soggiornare illegalmente sul territorio nazionale.