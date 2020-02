Carnevale di Muggia, tre fogli di via

Nell’ambito delle misure di prevenzione di esclusiva competenza del Questore, sono stati emessi tre fogli di via obbligatori dal Comune di Muggia a carico di altrettanti ventenni, due italiani e un macedone, tutti residenti a Trieste, che nella notte di ieri si sono resi protagonisti di diverse liti in piazza Repubblica e all’interno della tensostruttura “Palacarnevale” allestita per l’occasione.

Il provvedimento, adottato in via d’urgenza, ha come presupposto la necessità di prevenire il ripetersi di situazioni di pericolo, visto che la manifestazione proseguirà nei prossimi giorni e prevederà flussi ancor più consistenti di visitatori. A tal riguardo, la Questura di Trieste ha predisposto importanti servizi di ordine e sicurezza pubblica, a Muggia e in città, tra i quali un servizio di pre-filtraggio in piazza Libertà, d’intesa con la Trieste Trasporti, in occasione della partenza degli autobus-navetta verso la cittadina giuliana.