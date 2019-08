Carnevale estivo di Muggia: vandali danneggiano un carro allegorico

Questa notte, a Muggia, dove si sta svolgendo il Carnevale estivo, un gruppo di ragazzini ha danneggiato un carro allegorico raffigurante un gorilla e si è dato alla fuga. Un addetto alla vigilanza ha notato il fatto e ha informato la sala operativa della Questura tramite il 112 e sul posto si è recata una Volante.

Un altro intervento per la polizia, sempre ieri, ma in mattinata, in via Torrebianca, dove nella notte ignoti si sono introdotti all’interno di un bar forzando la porta d’ingresso. I ladri sono riusciti a rubare 130 euro dal registratore di cassa. Per entrambi gli episodi sono in corso le indagini.