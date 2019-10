Carnia, giro di droga lungo il corso del But

La Polizia locale dell’Uti della Carnia ha arrestato uno spacciatore a Tolmezzo. Si tratta di un 40enne pakistano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre cedeva la droga ad alcuni giovani in una zona appartata lungo il corso del fiume But. Al suo fermo, avvenuto nei giorni scorsi, si è arrivati grazie a una segnalazione e allo scambio di informazioni con i Carabinieri di Tolmezzo.

Gli agenti agli ordini del commissario capo Alessandro Tomat stavano tenendo d’occhio l’uomo e sono così riusciti a coglierlo in flagranza. Acquirenti e pusher sono stati fermati, mentre stupefacente e denaro sono stati sequestrati. Visti i precedenti del pakistano, la Procura della Repubblica ha autorizzato una perquisizione domiciliare nell’abitazione del 40enne, ad Amaro, dove sono stati scoperti un panetto di hashish di oltre un etto, 1.500 euro in banconote di piccolo taglio, alcuni telefonini e un tablet, presumibilmente utilizzati nel commercio delle sostanze proibite.

Il Comandante della Polizia Locale esprime grande soddisfazione per l’attività e per l’impegno profuso da tutto il personale per questo importante risultato, sottolineando come siano sempre vincenti la collaborazione, l’interazione e lo scambio di informazioni fra tutte le forze di polizia, statali e locali, del territorio. “Ringrazio il personale della Polizia Locale e il Comandante Tomat per l’eccellente operazione messa in atto” commenta la sindaca del comune di Amaro, Laura Zanella. “Mesi fa avevamo segnalato alle forze dell’ordine una situazione da tenere monitorata e questo risultato evidenzia come il lavoro di squadra porti a un buon controllo del territorio. Spiace che questi delinquenti che apparentemente sono venuti a cercare aiuto nel nostro paese, portino, invece, la criminalità, danneggiando anche coloro che hanno realmente bisogno di essere accolti”.

“Quando un paio di anni fa cominciammo a intensificare i controlli sul territorio attraverso il corpo di polizia locale dell'Uti”, sottolinea il presidente dell’Uti della Carnia, Francesco Brollo, “con particolare attenzione ai luoghi sensibili dove è più probabile o frequente lo scambio di stupefacenti, volevamo dare una precisa risposta alle preoccupazioni dei genitori e dei cittadini. Questa operazione va in tale senso e in quello del costante scambio di informazioni e di attività con le forze dell'ordine. A ciò si affianca il lavoro sul versante educativo sociale, che le istituzioni svolgono con gli istituti scolastici e attraverso i servizi sociali, perché la repressione è solo uno degli strumenti che mettiamo in campo”.