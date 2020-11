Carnia in lutto, si è spento don Gio Batta Del Negro

È mancato nelle prime ore di oggi don Gio Batta Del Negro. Classe 1936, don "Tita" era stato ordinato sacerdote nel 1962. Per 30 anni era stato parroco di Paularo, Dierico e Salino.

Contraddistinto da un carattere deciso e creativo, amato in tutta la Val D’Incarojo, nel 2018 don Tita era stato vittima di un grave incidente domestico (era precipitato per un paio di metri da un muretto mentre stava curando l'orto), dal quale non riuscì mai a riprendersi completamente.

Era ospite della casa di riposo di Tolmezzo e, nei giorni scorsi, era stato trasferito in ospedale in seguito alla positività al Covid-19.

Non è stata ancora fissata la data delle esequie.